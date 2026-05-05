تألق لافت لـ تعليم بورسعيد فى مسابقات "الحديث الإلكتروني" و"النشرة الإخبارية المصورة"

هنأ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الإدارة العامة للشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة والإعلام التربوي ، والإدارات التعليمية والمدارس الفائزة بمناسبة تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، في مسابقات الصحافة والإعلام التربوي الوزارية.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

و أضاف محمود بدوي، أن ما تحقق من إنجازات يأتي في إطار خطة الوزارة للأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2025 2026 تحت شعار الأنشطة الطلابية فكر إبداع انتماء والتي تستهدف بناء شخصية متكاملة للطالب قادرة على الإبداع والتعبير الواعي ومواكبة متطلبات العصر.

تألق لافت لتعليم بورسعيد فى مسابقات "الحديث الإلكتروني" و"النشرة الإخبارية المصورة" الوزاريتين

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن فوز مدارس بورسعيد في مسابقات النشرة الإخبارية المصورة على مستوى الجمهورية لمراحل إعدادي وثانوي عام وثانوي فني وكذلك مسابقة الحديث الصحفي المصور لمراحل ابتدائي وإعدادي والتربية الخاصة يعكس مستوى متميزا من الأداء والانضباط ويؤكد نجاح منظومة العمل داخل توجيه الصحافة والإعلام التربوي.

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن حصول مدرسة اللواء سماح قنديل الابتدائية على المركز الثاني الجمهوري في مسابقة الحديث الإلكتروني للمرحلة الابتدائية ومدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات على المركز الثاني الجمهوري للمرحلة الإعدادية ومدرسة النور للمكفوفين على المركز الثالث الجمهوري للمرحلة الثانوية ومدرسة المناضلة زينب الكفراوي التجارية بنات على المركز الرابع الجمهوري في مسابقة النشرة الإخبارية الإلكترونية يمثل نموذجا مشرفا لتكامل الجهد بين الطالب والمعلم والإدارة التعليمية.

و أضاف وكيل الوزارة، أن هذا التميز هو نتاج عمل جماعي منظم وجهود مخلصة من توجيه عام الصحافة والإعلام التربوي بقيادة الأستاذة مها سعد ودعم متواصل من الإدارة العامة للشئون التنفيذية بما يعزز من مكانة تعليم بورسعيد على خريطة التميز على مستوى الجمهورية.

واختتم بدوي، مؤكدا أن تعليم بورسعيد سيواصل دعمه الكامل للأنشطة التربوية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الوعي وتنمية مهارات الطلاب، وأن ما تحقق اليوم يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ ثقافة الإبداع والانضباط داخل المدارس، وتحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.