جولات ليلية مفاجئة لمدير الرعاية الصحية داخل مستشفى زهور بورسعيد

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد جولة ميدانية مفاجئة داخل مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، خلال ساعات الليل المتأخرة، واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، وذلك لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال والتعامل مع مختلف الحالات المرضية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية الفعلية داخل المنشآت الصحية على مدار الساعة، ورفع درجة الاستعداد والانضباط داخل جميع الأقسام، خاصة خلال الفترات الليلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة عالية دون أي تراجع

جولات ليلية مفاجئة.. متابعة ميدانية مكثفة لمدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية داخل مستشفى زهور بورسعيد

وشملت الجولة المرور على أقسام الطوارئ والأقسام الداخلية، حيث تم متابعة انتظام العمل داخل النوبتجيات الليلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بكامل جاهزيتها، وقدرتها على التعامل الفوري مع الحالات الحرجة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة دون أي تأخير خلال ساعات الليل.

وتابع الدكتور اسماعيل الحفناوى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الأقسام المختلفة، وراجع مستوى الالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، إلى جانب التأكد من الانضباط الإداري والطبي داخل المستشفى، وسير العمل بشكل منتظم دون معوقات.

وخلال الجولة، حرص "الدكتور اسماعيل الحفناوي" على الاستماع المباشر للمرضى والمترددين داخل المستشفى، للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة، والعمل على التعامل الفوري مع أي احتياجات أو شكاوى بما يضمن تحسين جودة الخدمة ورفع رضا المنتفعين.

وأكد على أهمية استمرار الجاهزية الكاملة داخل أقسام الطوارئ على مدار الساعة، وتعزيز الانضباط الميداني وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مشددًا على أن جودة الخدمة تبدأ من الالتزام والانضباط داخل مواقع العمل.

وتأتي هذه الجولات الميدانية المتواصلة في إطار خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، لتنفيذ توجيهات القيادة الصحية، ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين.