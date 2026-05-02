محافظ بورسعيد يكرم أسرة الشهيد محمود أبو جمرة بطل الجمهورية لذوي الهمم في السباحة

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،اليوم بمكتبة بالديوان العام،أسرة الشهيد محمود أبو جمرة تقديرًا لما قدمه الشهيد من بطولات وتضحيات وطنية خالدة كان لها أثر كبير في ترسيخ قيم الفداء والانتماء.

جاء ذلك بحضور العميد معتز أبو سمرة المستشار العسكري للمحافظة،والاستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

لفتة إنسانية لدعم أسر الشهداء والأبطال الرياضيين

كما كرم المحافظ بطل الجمهورية لذوي الهمم في السباحة اللاعب عمر السيد مهدي وذلك بعد تحقيقه إنجاز رياضي متميز في البطولات المحلية، ونجاحه في رفع اسم بورسعيد في مجال السباحة، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس روح الإصرار والتحدي لدى أبطال ذوي الهمم.

وأعرب المحافظ عن تقديره لأسرة الشهيد مؤكد علي أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وأن تكريم أسر الشهداء هو أقل ما يمكن تقديمه لهم عرفان بالجميل وتقديرًا لعطائهم.

و أشاد محافظ بورسعيد بما حققه اللاعب عمر السيد مهدي مؤكدًا أنه نموذج مشرف للإرادة والعزيمة ويجسد قدرة أبطال ذوي الهمم على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية مؤكدا على استمرار دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد في ختام اللقاء حرص محافظة بورسعيد على رعاية أسر الشهداء ودعم الأبطال الرياضيين، باعتبارهم نماذج مضيئة تعكس قيم العطاء والانتماء والتفوق وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.