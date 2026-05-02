محافظ بورسعيد يتابع معدلات أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية | صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، والمهندسة احسان برمه مدير إدارة الطرق،والجهات المعنية.

أبو ليمون:يشدد علي الالتزام بالجداول الزمنية المحددة

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من القائمين على الأعمال حول نسب معدلات التنفيذ الجارية والتي تشمل الرصف، وأعمال البلدورات، ورفع كفاءة الطريق بشكل متكامل، بما يسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية داخل المنطقة الصناعية مشددا على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة مع تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن تطوير ورفع كفاءة الطرق داخل المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من المشروعات الصناعية ودعم الاقتصاد المحلي.

و شدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الجارية لضمان الانتهاء وفقًا للجداول الزمنية المحددة بما يحقق السيولة المرورية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.