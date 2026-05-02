محافظة بورسعيد تواصل جهودها المكثفة لتطوير الخدمات وفرض الانضباط بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد

واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد اعمالها تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الميدانية، والارتقاء بمنظومة النظافة، وسرعة التعامل مع إشغالات الطرق لضمان راحة وسلامة المواطنين.





مدينة بورفؤاد - تطوير المرافق العمومية ومجابهة حاسمة لظاهرة "النباشين"



أعلنت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، إدراج دورة المياه العمومية بشارع 15 سبتمبر ضمن خطة التطوير الشامل، مع إزالة كافة الأكشاك المحيطة التي تشوه المظهر التاريخي للمنطقة. كما قادت رئيسة المدينة حملة مكبرة لمجابهة بؤر تجميع وفرز النفايات (النباشين)، أسفرت عن ضبط سيارة نقل وكميات كبيرة من الأكياس المكدسة، مؤكدة استمرار الكمائن الثابتة والمتحركة للحفاظ على الصحة العامة.

حي الشرق - حملة مكبرة لرفع تعديات المحال التجارية بشارع الجيش والنهضة



بإشراف الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة استهدفت شوارع الجيش، النهضة، ودجلة. نجحت الحملة في رفع كافة استاندات المحال المخالفة وإزالة الحواجز العشوائية من واجهات المحلات، مما ساهم في فتح الطريق أمام حركة السيارات والمشاة وإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي.

حي العرب - استمرار حملات إزالة الإشغالات وتطهير المحاور المرورية



تابعت المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، أعمال حملة الإشغالات المكثفة بشارع عبادي، بمشاركة نواب رئيس الحي وفريق العمل الميداني. استهدفت الحملة رفع كافة التعديات على حرم الطريق العام لضمان سيولة حركة المرور، والالتزام بالارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لأقدم أحياء المحافظة.

حي المناخ - انتشار مكثف لمعدات النظافة وتطهير بؤر التجمع بقلب الحي



تابعت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، التواجد الميداني لمعدات شركة "نهضة مصر" وسيارات اللودر لرفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق أولاً بأول. وشددت رئيسة الحي على ضرورة تطهير أماكن التجمعات لضمان الحفاظ على الهوية البصرية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

حي الزهور - حملة نظافة وتطهير شاملة لمناور عمارات "عمر بن الخطاب"



لليوم الرابع على التوالي، تابع أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، أعمال تطهير مناور العمارات (31 و33) بمنطقة عمر بن الخطاب. شملت الأعمال رفع المخلفات التاريخية وتسليك بالوعات الصرف الصحي وسحب تراكمات المياه، استجابةً لشكاوى المواطنين وحرصاً على توفير بيئة صحية آمنة للسكان.

حي الضواحي - "قبضة حديدية" ضد الإشغالات ومتابعة دقيقة لمنظومة النظافة



الإشغالات:

قاد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، حملة "بقبضة حديدية" بشارع العبور ومناطق متعددة، أسفرت عن إزالة فروشات الخضار والبتارين الخشبية المخالفة.



• النظافة:

تابع "الوالي" ميدانياً أعمال الكنس الآلي ورش المياه بشارع المشير طنطاوي، مؤكداً أن إعادة الانضباط عمل يومي متواصل للوصول لأعلى معايير الجودة البيئية بالحي.

حي الجنوب - تفعيل "سيارة المدفع" لمكافحة الحشرات ورش المبيدات



وجه المهندس وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، بتكثيف أعمال رش المبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات الطائرة والبعوض. شملت جولات "سيارة المدفع" طريق زيدان، كوبري المقدم، كوبري القوية، وكربة عايد، وذلك ضمن خطة الحي الاستباقية للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة.

حي غرب - مواصلة رفع كفاءة "مقابر بورسعيد" وتحذيرات من مخاطر الحرائق



تابع باسم عمر، رئيس حي غرب، جهود شركة "نهضة مصر" في تجريف الرمال والردش والحشائش بمحيط مقابر بورسعيد القديمة والجديدة. وناشد رئيس الحي المواطنين بضرورة الالتزام بعدم إلقاء المخلفات أو الخوص فوق المقابر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لتجنب نشوب أي حرائق وحفاظاً على قدسية المكان.