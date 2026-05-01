محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال إزالة الإشغالات والارتقاء بمنظومة النظافة العامة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على ضرورة تكثيف أعمال إزالة الإشغالات والتعديات، وفرض الانضباط بالشوارع، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري، وذلك بحضور شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

وأكد المحافظ أهمية استمرار الحملات المكثفة لإزالة كافة أشكال الإشغالات، مشيرًا إلى أن الانضباط في الشارع يمثل أحد أهم محاور تحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه برفع مستوى الانضباط بالشوارع ومنع التعديات والاشغالات

وفي سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، من خلال التنسيق المستمر بين شركة النظافة وحي المناخ، لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحقيق مستوى أفضل من النظافة يليق بالمواطنين.

وشدد المحافظ على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات اليومية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، في إطار جهود المحافظة لتحقيق بيئة نظيفة ومنظمة وآمنة لكافة المواطنين.