محافظ بورسعيد يتفقد مول الفرما ويوجه بسرعة تشغيله بكامل طاقته

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مول الفرما، لمتابعة موقف التشغيل والوقوف على الإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منه، وذلك بحضور الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق.

واطلع المحافظ على مكونات المول ومستوى التجهيزات به، موجهًا بسرعة تشغيل المول بكامل طاقته، مع العمل على وضع خطة متكاملة للترويج السياحي والتجاري، بما يسهم في جذب الزائرين وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المول

التأكيد على أهمية استغلال الموقع المتميز للمول في دعم الحركة الاقتصادية

كما وجه محافظ بورسعيد بدراسة أنسب الحلول والآليات التي تضمن سرعة التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من المول، مؤكدًا ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه القائمين على إدارة المشروع.

وأكد المحافظ أن مول الفرما يُعد أحد الصروح التجارية الواعدة بالمحافظة، لما يتمتع به من موقع متميز وإمكانات كبيرة تؤهله ليكون نقطة جذب هامة للسياحة والتسوق، مشيرًا إلى أهمية استغلاله بالشكل الأمثل لتعزيز النشاط التجاري وتوفير فرص عمل لأبناء بورسعيد.