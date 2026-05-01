الفيحاء للدراسات: 200 ألف لبناني لا يستطيعون العودة إلى بلداتهم بسبب اعتداءات الاحتلال

أكد العميد فواز عرب رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، أن أزمة النزوح في لبنان بلغت مستويات خطيرة، مشيراً إلى أن أعداد النازحين خلال الحرب وصلت إلى 1.2 مليون شخص، قبل أن تنخفض بعد «خفض التصعيد» وليس وقفاً فعلياً لإطلاق النار.

وأوضح عرب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن 200 ألف لبناني لا يزالون غير قادرين على العودة إلى منازلهم، خاصة في القرى الحدودية جنوب البلاد، نتيجة الدمار الواسع، لافتاً إلى أن الدولة اللبنانية تحاول، رغم إمكاناتها المحدودة، توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة لهؤلاء النازحين.

وأشار إلى أن الوضع الحالي لا يمكن اعتباره وقفاً حقيقياً لإطلاق النار، بل «هدنة هشة» تفتقر إلى أي آليات رقابة أو محاسبة أو قوات فصل، موضحاً أنها ترتكز على تفاهمات غير رسمية برعاية الولايات المتحدة، ما يجعلها عرضة للانهيار في أي وقت.

وأضاف أن مسار خفض التصعيد قد يقود إلى أحد احتمالين: إما التمهيد لوقف الحرب بشكل كامل، أو الانزلاق مجدداً نحو تصعيد عسكري، مرجحاً أن هشاشة التفاهمات الحالية تزيد من احتمالات تجدد القتال.