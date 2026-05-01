أقطاي يحرز الهدف الأول لـ إنبي أمام بيراميدز في الدوري

أحرز أقطاي عبد الله نجم إنبي الهدف الأول لفريقه فى مرمى بيراميدز في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الخامسة من مجموعة تحديد بطل الدوري

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - زياد شاكر - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أوباما - باسكال فيري - إيفرتون داسيلفا - مروان حمدي - دودو الجباس.

بينما جاء تشكيل إنبي كالتالي:



في حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير سعد – مهند سامي

خط الوسط: محمد جولدى – زياد كمال – عماد ميهوب

خط الهجوم: علي محمود – حامد عبد الله – أقطاي عبد الله