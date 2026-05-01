الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

وكيل تويوتا يسرق 16 سيارة بقيمة 5 مليون دولار

عزة عاطف

رفعت شركة تويوتا موتور كريديت (Toyota Motor Credit) دعوى قضائية مدوية ضد مجموعة وكالات سيارات في ولاية كونيتيكت الأمريكية، بعد اكتشاف فجوة مالية ضخمة وأزمة في المخزون بدأت باختفاء 16 سيارة من ساحات العرض. 

وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد عملية تدقيق روتينية أجريت في أواخر شهر مارس 2026، كشفت عن نقص حاد في الأصول والديون غير المسددة، مما سلط الضوء على المخاطر المرتبطة بنظام تمويل المخزون المعروف باسم تمويل أرضية المعرض، والذي تعتمد عليه معظم الوكالات لتوفير السيارات للمستهلكين.

تفاصيل أزمة الثقة المفقودة ونتائج التدقيق المفاجئ

بدأت الأزمة عندما أظهر تدقيق أجري في 27 مارس بمقر وكالة ستيفن كاديلاك جي إم سي (Stephen Cadillac GMC) في مدينة بريستول، أن هناك 16 مركبة تزيد قيمتها عن 1.4 مليون دولار مفقودة تمامًا من السجلات الميدانية. 

ووفقًا لشكوى تويوتا، فإن الوكالة التي تدير أيضًا فرعًا لسيارات تويوتا، قامت ببيع أو نقل أو التصرف في هذه المركبات دون سداد القروض المرتبطة بها للشركة المموية، وهو ما يطلق عليه قانونًا البيع خارج نطاق الثقة (Out-of-trust sales)، مما أدى إلى تضخم الديون بشكل متسارع خلال أيام قليلة.

تفاقم المديونية واختفاء مركبات إضافية بعد التدقيق

لم تتوقف الأزمة عند النتائج الأولية للتدقيق، حيث تزعم تويوتا في أوراق القضية أن مركبات إضافية تمت إزالتها من الوكالة في الأيام التي تلت عملية الفحص، مما رفع إجمالي المطالبات المالية إلى أكثر من 5.1 ملايين دولار. 

وتشمل هذه المبالغ قروضاً متعلقة بتمويل المخزون وقروضاً رأسمالية أخرى، وتدعي الشركة أن إدارة الوكالة فشلت في الوفاء بالتزاماتها المالية رغم التحذيرات المتكررة، مما دفع العملاق الياباني للجوء إلى القضاء الفيدرالي لضمان استرداد أصوله ومنع أي تصرف إضافي في المركبات المتبقية.

مطالبات قضائية وحماية الأصول القانونية

تسعى تويوتا من خلال الدعوى التي رفعت في المحكمة المنطقة التعليمية بكونيتيكت في 4 أبريل 2026، إلى الحصول على تعويضات مالية كاملة واسترداد السيطرة على المركبات محل النزاع. 

كما تطلب الشركة إصدار أمر قضائي يمنع الوكالة من نقل أي أصول إضافية أو التصرف في الضمانات القائمة، خاصة وأن القروض كانت مضمونة شخصيًا من قبل رئيس مجموعة الوكالات. 

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الوكالات مفتوحة أمام الجمهور، أكد محامي الدفاع أن المجموعة تعمل حاليًا مع تويوتا لمحاولة حل المسألة وديًا، إلا أن القضية تظل مثالاً صارخًا على تشديد الرقابة المالية من قبل شركات التصنيع على وكلائها في عام 2026.

تعتبر هذه القضية إشارة قوية لكافة الوكالات حول العالم بأن التسامح مع المخالفات في إدارة المخزون الممول قد انتهى، حيث بدأت شركات التصنيع في تبني إجراءات تدقيق أكثر صرامة وعدوانية لحماية استثماراتها. 

ويمثل اختفاء سيارات بقيمة 1.4 مليون دولار وتحولها إلى فجوة بـ 5.1 ملايين دولار صدمة في قطاع التوزيع، خاصة في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها الهيئات التنظيمية مثل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على ممارسات الوكلاء، مما يجعل الحفاظ على الشفافية المالية أمرًا لا يقبل القسمة على اثنين لضمان استمرار الشراكة بين المصنع والوكيل.

