شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين

علم صدى البلد من مصادر أن شيرين عبد الوهاب قد تعاقدت علي أجر يقارب الـ 35 مليون جنيه تظير احيائها لحفل في الساحل الشمال بالعلمين المقرر إقامته 7 أغسطس المقبل والذي يعد مفاجأة للملايين من عشاقها بمصر والعالم العربي.

ومن المقرر أن تقدم شيرين خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي شكلت وجدان جمهورها، بدءاً من كلاسيكياتها الشهيرة وصولاً إلى أحدث إصداراتها التي حققت أرقاماً قياسية على منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب مؤخراً منها أغنية "الحضن شوك"، والتي أعادت اسمها لتصدر قوائم الأكثر استماعاً في مصر والوطن العربي.

وأكدت الشركة المسئولة عن الحفل أن عودة شيرين للغناء يعد حدثا استثنائيًا، ووجودها في العلمين سيكون ليلة من ليالي العمر التي لن تُنسى لجمهور الساحل الشمالي،

ومن جانبه، أكدت الشركة المنظمة للحفل أن التعاون مع نجمة بحجم شيرين عبد الوهاب مسؤولية كبيرة ونعمل من الآن على تجهيز حفل يليق بعودتها القوية وباسمها الكبير وان جمهور شيرين موعود بليلة طربية استثنائية، بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة والمسرح، لتكون ليلة من ليالي العمر".