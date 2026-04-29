عودة قوية لـ شيرين عبد الوهاب.. ديو مع محمد حماقي وألبوم جديد قريبًا |تقرير

بعد فترة غياب عن الساحة الفنية تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الواجهة من جديد بنشاط غنائي مكثف، يشمل تحضيرات لألبوم جديد، وتعاونات غنائية مرتقبة مع عدد من نجوم الغناء، في خطوة تعكس عودتها القوية خلال المرحلة المقبلة.



وتشهد الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الحالية نشاطًا فنيًا ملحوظًا حيث تعمل على تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال موسم صيف 2026.

تعاون شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي لأول مرة

وتستعد شيرين لطرح ديو غنائي يجمعها لأول مرة بالفنان محمد حماقي، على أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة، في خطوة لافتة لعدد من التعاونات الفنية المنتظرة.

وكان كشف ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنانة عن تعاون مرتقب يجمعها بالفنان محمد حماقي في ديو غنائي جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بجاتو، في تصريحات صحفية، أن العمل سيكون أغنية فقط دون تصوير فيديو كليب، مشيرًا إلى أن شيرين تستعد لطرح مجموعة من الأعمال تباعًا ضمن عودتها الفنية بعد فترة غياب.

ألبوم شيرين عبد الوهاب

وفي السياق نفسه، تعمل شيرين على تجهيز مجموعة من الأغاني الجديدة ضمن ألبومها المرتقب، في محاولة لتعويض فترة الغياب واستعادة تواجدها القوي على الساحة الغنائية.

كما تستعد لإحياء حفل غنائي كبير في منطقة الساحل الشمالي خلال شهر أغسطس المقبل، ضمن حفلات موسم الصيف ، ويأتي هذا النشاط المكثف ليؤكد عودة شيرين عبد الوهاب بشكل قوي إلى الساحة الفنية، وسط ترقب واسع من جمهورها لما ستقدمه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الديو الغنائي بين شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان

كما تستعد أيضًا لتعاون غنائي آخر مع الفنان بهاء سلطان، إلى جانب التحضير لأغنية جديدة من المقرر طرحها قريبًا، حيث أعلنت نيتها طرح أغنية جديدة كل أسبوعين ضمن خطة نشاطها الفني المكثف.

وكان كشف ناصر بجاتو مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل الديو الغنائي المقرر أن يجمع شيرين والفنان بهاء سلطان.

وقال ناصر بجاتو فى تصريح خاص لصدى البلد : الفكرة جاءت من خلالي بما إن النجمين أدير لهما أعمالهما وتم الاتفاق على أن يجمعهما عمل غنائي واحد ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

وأما عن تفاصيل الأغنية التى تجمع بين شيرين وبهاء أكد ناصر بجاتو لم يتم الاستقرار على أغنية بعينها وإنما هناك بعض الأفكار التى يتم دراستها.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني خلال الفترة الحالية، استعدادًا لموسم الصيف، حيث تعمل على تقديم أعمال جديدة تحمل طابعًا مختلفًا يبتعد عن الأجواء الحزينة التي اعتاد عليها جمهورها في بعض أغانيها الأخيرة.

وكشف الموزع الموسيقي توما عن استعداد شيرين لطرح أغنية جديدة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية "الحضن شوك"، مؤكدًا أن العمل الجديد يأتي بإيقاع أكثر خفة وبهجة ليناسب أجواء الصيف.

توما : شيرين تسعي لتقديم حالة من الفرح

وأوضح توما، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأغنية الجديدة تختلف تمامًا عن الطابع الدرامي، مشيرًا إلى أن شيرين تسعى هذه المرة لتقديم حالة من الفرح والطاقة الإيجابية لجمهورها.

وأضاف أن هناك أغنيتين أخريين يجري العمل عليهما حاليًا، بينما لا تزال شيرين تفاضل بين أكثر من أغنية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، تستعد شيرين لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 7 أغسطس المقبل ضمن فعاليات Porto Golf Summer Festival في بورتو جولف العلمين.

ومن المنتظر أن تقدم شيرين خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية، إلى جانب أحدث أعمالها الغنائية، وفي مقدمتها أغنية "الحضن شوك" التي حققت انتشارًا واسعًا وتصدرت قوائم الاستماع عبر منصات الموسيقى وموقع يوتيوب في مصر وعدد من الدول العربية.