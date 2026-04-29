حبيبي الأول والأخير.. سارة نور الشريف تحيي ذكرى ميلاد والدها برسالة مؤثرة

أحيت المخرجة سارة نور الشريف ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف،ووجهت رسالة مؤثرة له عبر حسابها علي مواقع التواصل.

وكتبت سارة نور الشريف عبر فيسبوك : "حبيبي الأول والأخير وما بينهما، كل سنة وإنت طيب في الجنة، كل سنة وحبي ليك بيكبر أكتر وأكتر، كل سنة وروحك مجاورة روحي، ربنا يديم عليا نعمة ونس قلبي بيك، كل سنة وأنا أقربلك أكتر وأكتر".

وُلد نور الشريف، واسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله، في 28 أبريل 1946 بحي السيدة زينب، حيث شكلت نشأته في هذا الحي الشعبي وجدانًا خاصًا انعكس لاحقًا على اختياراته الفنية ورؤيته الإنسانية.

نشأة صنعت فنانًا مختلفًا

تميزت طفولته بالأجواء الروحانية والاحتفالات الشعبية، مثل موالد السيدة زينب والحسين، والتي كانت بمثابة مصدر إلهام مبكر له، قبل أن يدرك لاحقًا أهمية الفن كرسالة مجتمعية خلال دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي تخرج فيه عام 1967 بتقدير امتياز.



رحلة إبداع لا تتكرر

قدم نور الشريف مسيرة فنية استثنائية تجاوزت 150 عملًا، تنوعت بين السينما والتليفزيون، وشارك في أعمال خالدة مثل فيلم الكرنك وسواق الأتوبيس وعمارة يعقوبيان، إلى جانب تألقه في الدراما التاريخية بمسلسلات مثل رجل الأقدار وهارون الرشيد.