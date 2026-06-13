رانجنيك يمدد عقده مع النمسا حتى يورو 2028

مدّد رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، عقده حتى عام 2028 يوم السبت، بعد أن ربطته تقارير إعلامية بتولي منصب المدير الفني لنادي إيه سي ميلان.

وكان المدرب الألماني البالغ من العمر 67 عامًا قد درب مانشستر يونايتد من عام 2021 إلى 2022 قبل أن يتولى تدريب النمسا في وقت لاحق من ذلك العام. وكان من المقرر أن يستمر عقده السابق حتى نهاية كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

سيواصل رانغنيك مسيرته الناجحة مع المنتخب النمساوي، وسيبقى في منصبه مع الاتحاد النمساوي لكرة القدم حتى بطولة أمم أوروبا 2028 على الأقل، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد.

وأضاف البيان: "تحت قيادة رانجنيك، شهد المنتخب النمساوي تطورًا استثنائيًا على الصعيدين الرياضي والتنظيمي في السنوات الأخيرة، وبرز على الساحة الدولية".

النمسا في كأس العالم

يبدأ المنتخب النمساوي مشواره في كأس العالم يوم الثلاثاء بمواجهة الأردن على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. ويقع المنتخب النمساوي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا حامل ال