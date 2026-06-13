كريمة عوض: أخطاء شائعة في استخدام الثلاجة ترفع فاتورة الكهرباء وتقلل عمرها

حذّرت الإعلامية كريمة عوض من مجموعة من السلوكيات والعادات اليومية التي قد تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء ورفع فاتورة المنزل، إلى جانب التسبب في إتلاف الثلاجة وتقليل عمرها الافتراضي، موضحة أن من أبرز الأخطاء الشائعة وضع أشياء ثقيلة أعلى الثلاجة، مثل الأواني الثقيلة أو الأغراض المختلفة، مشيرة إلى أن ذلك يسبب ضغطًا على جسم الثلاجة وقد يؤثر على كفاءتها في التبريد مع الوقت.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وضع الأطعمة أو العبوات الغذائية أعلى الثلاجة يعرضها لدرجات حرارة غير مناسبة قد تفسد محتوياتها، كما حذرت من استخدام الكراتين والأكياس وصناديق التخزين فوق الثلاجة، لما لذلك من تأثير سلبي على كفاءة الجهاز واستهلاكه للطاقة.

وأشارت كريمة عوض إلى أن وضع نباتات الزينة أعلى الثلاجة قد يؤدي إلى مخاطر إضافية في حال تسرب المياه، مما قد يتسبب في تلف الأجزاء الداخلية أو حدوث صدأ بمرور الوقت، موضحة أن هناك مجموعة من الإرشادات لتقليل استهلاك الكهرباء، من بينها ترك مسافة تهوية مناسبة بين الثلاجة والحائط، وتجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، وعدم وضع الأطعمة الساخنة مباشرة داخلها، وضبط درجات الحرارة بشكل صحيح، مع إجراء صيانة دورية وإزالة الثلج المتراكم من الفريزر أولًا بأول.