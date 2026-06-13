وزير البترول الأسبق: صيف 2026 سيكون مكلفًا اقتصاديًا رغم الاستعدادات

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن وزارة الكهرباء تعمل على رفع كفاءة المحطات الحالية وشبكات التوزيع من خلال أعمال الصيانة الدورية، إلى جانب إدخال محطات جديدة إلى منظومة الطاقة.

صيفًا مكلفًا اقتصاديًا

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة» الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن المحطات الجديدة تشمل مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطات الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بعض المشروعات الخاصة بتخزين الطاقة. وأعرب عن أمله في أن يكون صيف 2026 هادئًا من ناحية استقرار إمدادات الطاقة، لكنه أشار إلى أنه سيكون صيفًا مكلفًا اقتصاديًا بسبب التطورات والتحديات الحالية.

وأوضح أن الدولة نجحت في تصفير مديونية الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد من الخطوات الإيجابية التي تسهم في استقرار استثمارات الشركاء الأجانب في أعمال البحث والتنقيب، وتشجع على زيادة الإنتاج المحلي.

وتابع أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يعكس حالة من الارتياح لديهم، ويعزز مستوى الثقة في الإدارة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الاكتشافات الواعدة في قطاع البترول، ما يفتح المجال أمام مزيد من التوقعات الإيجابية بشأن استمرار نمو هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.