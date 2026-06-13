مدبولي: الإشادة العالمية بسداد مديونية شركات البترول يرفع الثقة في اقتصادنا

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن العديد من الشركات العالمية المؤسسات الدولية أشادت بالخطوات التي اتخذتها مصر لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، معتبرة أن هذا التطور يعزز مناخ الاستثمار، ويرفع مستوى الثقة في الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء مديونية الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين وللمؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت في 10 يونيو الجاري من سداد آخر دفعة مستحقة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع، لتصل المديونية إلى "صفر".

وقال مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم السبت، على هامش زيارته لمحافظة البحيرة - إن هذا الإنجاز تحقق في أقل من عامين رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، مؤكداً أن إنهاء هذه المديونية يعكس التزام الدولة الكامل بالوفاء بتعهداتها تجاه شركائها والمستثمرين.

وأضاف أن هذا الملف حظي بمتابعة مباشرة ومستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار العامين الماضيين، حيث كان يتم استعراض الموقف التنفيذي وخطط السداد بصورة دورية ومنتظمة.