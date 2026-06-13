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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير البترول: استقبال أولى كميات الغاز القبرصي من حقل كرونوس خلال 2028

وزير البترول
وزير البترول
محمود مطاوع

في أثناء جولته اليوم بمحافظة البحيرة، وعقب تفقد مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة "رشيد للبترول"، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد عدد من مواقع ومنشآت مجمع "إدكو" للغاز الطبيعي المسال، التابع للشركة المصرية للغاز الطبيعي المُسال (ELNG).

وفي بداية جولته التفقدية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتمتع بإمكانات واعدة في مجال مجمعات إسالة الغاز الطبيعي، وشبكة قومية متطورة لنقل الغاز، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين مناطق الإنتاج والأسواق العالمية، بما يمنح مصر مزايا تنافسية فريدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه المقومات تُتيح تحقيق قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي وتعظيم العائد الاقتصادي من البنية التحتية القائمة.

بدوره، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مجمع "إدكو" للغاز الطبيعي المسال، يُمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية والبنية التحتية الفريدة التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز الطبيعي، مضيفاً أن المجمع يُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة والتكامل بين الدولة وشركائها الدوليين، ويُجسد قدرة مصر على تعظيم القيمة الاقتصادية من أصولها الاستراتيجية، بما يدعم خططها للتحول إلى "مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة"، لافتاً إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول بما يخدم مصالح الدولة وشركائها.

وفي هذا السياق، لفت المهندس كريم بدوي إلى التعاون القائم بين مصر وقبرص وشركاء الاستثمار، مؤكداً أنه يشهد تقدماً ملحوظاً، لاسيما في مجال تنفيذ مشروعات نقل ومعالجة الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية، تمهيداً لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، بما يحقق منفعة اقتصادية مشتركة لجميع الأطراف، منوهاً إلى أنه من المُستهدف استقبال أولى كميات الغاز القبرصي عبر مصر من حقل "كرونوس" خلال عام 2028.

وحرص وزير البترول على توجيه الشكر لشركتي "شل العالمية" و"بتروناس الماليزية" على التزامهما المستمر بالاستثمار والعمل في مصر، مثمناً جهود العاملين بالشركة المصرية للغاز الطبيعي المُسال (ELNG)، ودورهم في إدارة وتشغيل المجمع وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة.

وخلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمد صلاح البهنسي، رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، حول إمكانيات المجمع وبنيته التحتية المتطورة، حيث أوضح أنه يضم وحدتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة 3.6 مليون طن سنوياً لكل وحدة، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 7.2 مليون طن سنوياً.

كما تفقد رئيس الوزراء غرفة التحكم الرئيسية بالمجمع، والتقى فرق العمل، واطلع على منظومة التشغيل وإجراءات السلامة والكفاءة التشغيلية، وتفقد أيضا عدداً من مرافق ومنشآت المجمع، وتمت الإشارة إلى أن المجمع يُدار كشراكة ناجحة بين قطاع البترول المصري ممثلاً في الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بالإضافة إلى الشركاء من الشركات العالمية مثل: شل العالمية، وبتروناس الماليزية، إلى جانب توتال إنرجيز الفرنسية.

وفي الختام، تم التقاط صورة تذكارية تجمع رئيس الوزراء مع فريق العمل والمسئولين بالمجمع وممثلي الشركاء الدوليين، متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز وتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا القطاع بالغ الأهمية.

البترول وزير البترول إدكو إنتاج الغاز الطبيعي غرب الدلتا

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