اقتصاد

خفض 20% في الشحن الجوي يمنح صادرات الدواجن المصرية دفعة جديدة نحو الأسواق العالمية

ولاء عبد الكريم

أشاد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، برئاسة المهندس محمود العناني، بقرار وزارة الطيران المدني بالموافقة على تخفيض بنسبة 20% على أسعار شحن منتجات الدواجن وبيض المائدة عبر شركة مصر للطيران للشحن الجوي، مؤكدًا أن القرار يمثل دفعة قوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم صادرات القطاع.

وأوضح الاتحاد أن القرار جاء استجابة للمخاطبات الرسمية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة الطيران المدني، وبناءً على طلب مقدم من اتحاد منتجي الدواجن لدراسة تقديم أسعار تفضيلية للشحن الجوي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين ورفع كفاءة منظومة التصدير.

وتوجه المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد، بالشكر إلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على دعمه الكامل للقطاع ومخاطبته الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لتخفيض تكاليف الشحن، مؤكدًا أن وزارة الزراعة شريك أصيل في دعم طفرة الصادرات المرتقبة لقطاع الدواجن.

وقال العناني إن هذا الدعم يعكس اهتمام الدولة بقطاع الثروة الداجنة باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن التخفيض سيتم تطبيقه لمدة عام قابل للتجديد، ويشمل مختلف الوجهات والطرازات المتاحة بأسطول مصر للطيران للشحن الجوي.

وأضاف أن القرار سيسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية، من خلال تمكين المصدرين من مواجهة المنافسة القوية في الأسواق الدولية، خاصة من الدول التي تقدم دعماً مباشراً لقطاعات النقل الجوي لديها، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدواجن وبيض المائدة، خاصة في الأسواق البعيدة التي كانت تكاليف الشحن تمثل عائقًا أمام دخولها.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن في مصر يمتلك فائضًا قابلًا للتصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من حلقاته، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين الوزارات المعنية والاتحاد سيسهم في تنشيط السوق المحلي وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة عبر التوسع في التصدير.

واختتم العناني بأن الاتحاد يعمل وفق خطة تستهدف التوسع في صادرات القطاع، خاصة إلى دول الخليج، حيث تم بالفعل بدء التصدير إلى قطر، مع وجود مفاوضات جارية لفتح أسواق جديدة في كل من الكويت والإمارات وعدد من الأسواق الأخرى.

