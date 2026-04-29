ارتفاع رسمي.. صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم لنحو 53.11 جنيه للبيع مقارنة 52.77 سعر مستهل الأسبوع الجاري بزيادة 34 قرش.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

53.05 جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.05 جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC لنحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

52.97 جنيه للشراء

53.11 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد ليسجل نحو :

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

52.95 جنيه للشراء

53.05 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

52.95 جنيه للشراء

53.05 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:

52.93 جنيه للشراء

53.03 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:

52.90 جنيه للشراء

53 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

52.87 جنيه للشراء

52.97 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك ميد بنك نحو:

52.86 جنيه للشراء

52.96 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك تنمية الصادرات لنحو:

52.82 جنيه للشراء

52.92 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

52.78 جنيه للشراء

52.88 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر

53 جنيها.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

53.05 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

52.88 جنيه للبيع.