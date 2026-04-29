قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب
لإجبارها على اتفاق نووي.. ترامب يرفع سقف الضغط على إيران ويؤكد استمرار الحصار البحري
أبو ريدة يشارك في اجتماع مجلس فيفا لتعديل لوائح كأس العالم
هل يجوز للرجل منع زوجته من خدمة والديها المريضين؟.. أمين الإفتاء يجيب
مساء العزة .. تعليق قوي من أحمد موسى على مناورة القوات المسلحة بدر 2026 | بث مباشر
أحمد موسى عن مناورة بدر 2026: محدش يبقى قلقان من اللي بيتفرجوا علينا بره
بسبب تصرف عدواني .. عقوبة قاسية لـ حارس مرمى ريال سرقسطة
طلبت دعمه للتعافي نفسيا فهـ.تك عرضها بالقوة.. مفاجآت بيان النيابة العامة
وزير النفط الإيراني: لا توجد مخاوف داخلية بشأن تأمين الوقود وتوزيعه
هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. أمين الفتوى يجيب
مرحلة الهبوط.. تشكيل الاتحاد السكندري ووادي دجلة بالدوري
مواجهة ساخنة في الكونجرس.. وزير الحرب تحت الاستجواب لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع رسمي.. صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم لنحو 53.11 جنيه للبيع مقارنة 52.77 سعر مستهل الأسبوع الجاري بزيادة 34 قرش.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

53.05 جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:
53.05 جنيه للشراء 
53.15 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC لنحو:
53 جنيه للشراء 
53.10 جنيه للبيع

 سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.11 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  لنحو: 

52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد ليسجل نحو :
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:
52.97 جنيه للشراء 
53.07 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

52.95 جنيه للشراء 
53.05 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
52.95 جنيه للشراء 
53.05 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:
52.93 جنيه للشراء 
53.03 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:
52.90 جنيه للشراء 
53 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
52.87 جنيه للشراء 
52.97 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك ميد بنك نحو:
52.86 جنيه للشراء 
52.96 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك تنمية الصادرات لنحو:
52.82 جنيه للشراء 
52.92 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
52.78 جنيه للشراء 
52.88 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر

53 جنيها.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

53.05 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

52.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم البنك المركزي الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إتاحة كراسة شروط مشروع "الشراكة مع المطورين العقاريين" "سكن لكل المصريين"..غدًا

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات

ترشيحاتنا

20% من الصادرات المصرية.. الصناعات الكيماوية بوابة جديدة للتعاون مع فرنسا

وزير البترول: ملتزمون بتصفير مستحقات الشركاء لتسريع الاكتشافات الجديدة

الوزراء يصدر قرارين بتعيين محمد عوض رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار وإيمان منصور نائبا

بالصور

يعالج الفم والتعب وآلام الدورة الشهرية.. وصفات متنوعة لزيت الزعتر

غسول الفم
غسول الفم
غسول الفم

بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها
بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها
بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين
الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين
الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

سرطان البروستاتا..علامات تكون جرس إنذار
سرطان البروستاتا..علامات تكون جرس إنذار
سرطان البروستاتا..علامات تكون جرس إنذار

فيديو

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد