في أول التعاملات .. هذا سعر الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار مع أول تعاملات له اليوم الأربعاء الموافق 29-4-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار ثباتًا بمختلف البنوك المصرية منذ أول التعاملات وسط حالة من الترقب داخل الجهاز المصرفي.

ارتفاع غير مسبوق

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تعاملات أمس، إلي زيادة بقيمة 25 قرشًا في تداولات البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 52.79 جنيه للشراء و 52.89 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.68 جنيه للشراء و 52.78 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.74 جنيه للشراء و 52.84 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.75 جنيه للشراء و 52.85 جنيه للبيع في بنك البركة.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.78 جنيه للشراء و 52.88 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، المصري المتحد، قناة السويس، ميد بنك،التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 52.84 جنيه للشراء و 52.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي .

وسجل سعر ثاني أعلي دولار 52.82 جنيه للشراء و 52.92 جنيه للبيع في بنكي نكست و HSBC.