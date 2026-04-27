سعر الدولار اليوم في مصر 27 أبريل 2026.. تحديث البنوك الآن

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر 27 أبريل 2026 .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 حالة من التحركات الطفيفة داخل القطاع المصرفي، مع استقرار نسبي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات الشاشات الرسمية للبنوك والمكاتب المصرفية، وسط متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين لتطورات سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 52.49 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، مع استمرار الفروق الطفيفة بين أسعار الشراء والبيع وفقًا لآليات العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس المستويات المسجلة في عدد كبير من البنوك الكبرى، ما يشير إلى استقرار نسبي في التسعير داخل البنوك الحكومية.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المتداول في البنك الأهلي، في ظل تقارب واضح في الأسعار بين البنوك الحكومية الكبرى.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، ليأتي أقل قليلًا من بعض البنوك الأخرى، وهو ما يعكس اختلافات طفيفة في سياسات التسعير بين البنوك الخاصة.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك فيصل إلى 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، ليواكب متوسط الأسعار السائدة في السوق المصرفية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستويات البنوك الحكومية والخاصة الكبرى.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، دون تغيرات ملحوظة مقارنة ببداية التعاملات.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 52.60 جنيه للشراء، و52.70 جنيه للبيع، ليكون من بين أعلى الأسعار المعروضة للشراء والبيع داخل السوق المصرفية اليوم.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، وهو مستوى قريب من متوسط الأسعار في باقي البنوك.

ما العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر

يتأثر سعر الدولار بعدة عوامل رئيسية تتحكم في حركة العرض والطلب داخل الأسواق المالية، ومن أبرز هذه العوامل تحركات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

كما يلعب الطلب على العملة دورًا أساسيًا في تحديد قيمتها، خاصة في ظل زيادة أو تراجع الحاجة للاستيراد أو سداد الالتزامات الخارجية.

ويُعد التضخم الاقتصادي من العوامل المهمة التي تؤثر على قيمة الدولار، حيث يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، مما يدفع الطلب على العملات الأجنبية.

كذلك يرتبط أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل وثيق بقوة الدولار، إذ يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية إلى دعم العملة الأمريكية عالميًا.

وتشمل العوامل الأخرى المؤثرة الموازين التجارية بين الدول، حيث يؤدي العجز أو الفائض التجاري إلى تغيرات في الطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى تأثير عدم الاستقرار السياسي والأحداث غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى تقلبات سريعة في الأسواق المالية.

تحليل اتجاهات سعر الدولار اليوم

تعكس التحركات المحدودة في سعر الدولار اليوم حالة من الهدوء النسبي داخل سوق الصرف المصري، مع استمرار التقارب بين أسعار البنوك المختلفة، وهو ما يشير إلى وجود سيطرة واضحة من قبل السياسات النقدية على استقرار السوق.

ويترقب المتعاملون في السوق أي تغيرات محتملة في المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي قد تؤثر على مسار الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية.

