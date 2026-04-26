رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

واصل سعر الدولار في مصر الارتفاع، مستهل تعاملات الأسبوع ليتخطى الـ52 جنيها بيعا وشراءا في أغلب البنوك.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

52.70 جنيه للشراء

52.80 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.69جنيه للشراء

52.79 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

52.68 جنيه للشراء

52.78 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

52.65 جنيه للشراء

52.75 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد ليسجل نحو :

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو :

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

52.53 جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو:

52.53 جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأحد لنحو :

52.63 جنيه للشراء

52.77 جنيه للبيع

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم

52.70 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

52.73 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم

52.67 جنيه.