ضبط 1500 كجم أسماك فاسدة و322 كجم مجهولة المصدر بكفر الشيخ وغلق منشأة غذائية مخالفة

في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتعزيز إجراءات إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، نفذت الهيئة حملة رقابية موسعة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، لضمان سلامة الغذاء المتداول وحماية صحة المستهلك.

إعدام اسماك فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام نحو 1500 كجم من الأسماك الفاسدة، بالإضافة إلى كميات من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر وغير المستوفية للاشتراطات الصحية، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة وبمعرفة الجهات المختصة.

كما أسفرت الحملة عن الغلق الإداري الفوري لإحدى المنشآت الغذائية غير المرخصة، والتي تبين أنها تزاول نشاطها دون الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن افتقارها للاشتراطات الصحية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط.

وفي إطار أعمال التفتيش والرقابة، تم ضبط والتحفظ على 322 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير المدون عليها بيانات تعريفية، شملت 120 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى كميات من المواد الغذائية الأخرى مجهولة المصدر، تضمنت بهارات، مفروم فلفل، جبن موزاريلا، زيوت نباتية، مقطعات دجاج ودهن حيواني، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقاد الحملة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة، والدكتور السيد شوقي، مدير فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور طارق سامي، مشرف السوق المحلي، بمشاركة عدد من مفتشي الهيئة، وبالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري، ومجلس مدينة كفر الشيخ، حيث استهدفت الحملة عددًا من المنشآت الغذائية ومحال تداول اللحوم والدواجن بمناطق متفرقة داخل المحافظة.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، ويحافظ على الصحة العامة، في إطار الدور الرقابي للهيئة ومسؤوليتها في دعم وتعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر.