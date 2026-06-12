قفزة 35 جنيهًا للطبق.. تعافي أسعار البيض الأحمر بعد موجة خسائر للمنتجين



أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن سوق بيض المائدة يشهد تحسنًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، خاصة البيض الأحمر، بعد موجة من التراجعات الحادة التي دفعت الأسعار إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج، ما تسبب في خسائر وضغوط كبيرة على المنتجين.



تحسن الأسعار



وأوضح المنوفي أن سعر طبق البيض الأحمر كان قد تراجع خلال الأيام الماضية إلى نحو 55 جنيهًا في المزرعة، وهو مستوى لا يغطي التكلفة الفعلية للإنتاج، إلا أن السوق بدأ يستعيد توازنه تدريجيًا، حيث ارتفع سعر الطبق حاليًا إلى ما بين 85 و90 جنيهًا تسليمًا للمحال التجارية.



أسعار المستهلك



وأشار إلى أن أسعار البيع للمستهلك النهائي تتراوح حاليًا بين 100 و110 جنيهات للطبق، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتداول، لافتًا إلى أن هذه المستويات تعكس عودة الأسعار إلى نطاق أكثر استدامة يراعي مختلف أطراف المنظومة.



توازن السوق



وأضاف أن التحسن الحالي يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، ويسهم في تحقيق معادلة عادلة تضمن استمرار المنتجين في العملية الإنتاجية، مع الحفاظ على استقرار المعروض وتلبية احتياجات السوق.



دعم الإنتاج



وشدد المنوفي على أهمية مواصلة دعم جهود زيادة الإنتاج وتحقيق الوفرة، إلى جانب المتابعة المستمرة لمؤشرات السوق، بما يسهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.



استقرار مرتقب



وتوقع المنوفي استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق البيض خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتحسن أوضاع المنتجين وعودة الأسعار إلى مستويات تغطي تكاليف الإنتاج، بما يحد من التقلبات الحادة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.