انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

تشهد أسعار الذهب استقطاب اهتمام المواطنين والمستثمرين في السوق، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب محليا ودوليا.

أسعار الذهب

ويحرص العديد من الأفراد على متابعة تطورات الأسعار بشكل يومي، سواء بهدف الادخار والاستثمار أو لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 7,165 جنيها 7,110 جنيهات

عيار 21 6,270 جنيها 6,220 جنيها

عيار 18 5,375 جنيها 5,330 جنيها

عيار 14 4,180 جنيها 4,145 جنيها

الجنيه الذهب 50,160 جنيها 49,760 جنيها

الأونصة بالجنيه 222,880 جنيها 221,100 جنيه

الأونصة بالدولار 4,184.1 دولار

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بمجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها مستويات العرض والطلب، والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية، وأسعار الفائدة، فضلا عن تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وعادة ما يعزز تراجع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا وأداة فعالة للحفاظ على قيمة المدخرات، في حين قد يؤدي ارتفاع الدولار أو زيادة العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى إلى تقليص الإقبال عليه من جانب بعض المستثمرين.

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أبرز الأوعية الادخارية والاستثمارية، بفضل قدرته على التحوط من المخاطر الاقتصادية وحماية القيمة على المدى الطويل.

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، تبقى أسعار الذهب محل متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، في ظل ارتباط تحركات المعدن الأصفر بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويعد الذهب من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية، إذ تتأثر أسعاره بعوامل متعددة تشمل العرض والطلب، وأسعار الفائدة، وتحركات الدولار الأمريكي، إلى جانب المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية.

أسعار الذهب

وتواصل أسعار الذهب استقطاب اهتمام المواطنين والمستثمرين في السوق، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة المعدن النفيس محليا ودوليا.

وسجل الذهب اليوم مستويات متفاوتة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7165 جنيها للبيع و7110 جنيهات للشراء، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولا في السوق 6270 جنيها للبيع و6220 جنيها للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5375 جنيها للبيع و5330 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 14 نحو 4180 جنيها للبيع و4145 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50160 جنيها للبيع و49760 جنيها للشراء، في حين سجلت الأونصة 222880 جنيها للبيع و221100 جنيه للشراء، بينما استقرت الأونصة عالميا عند مستوى 4184.1 دولار.

أسعار الذهب

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة وأهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، في ظل استمرار حالة الترقب بالأسواق المحلية والعالمية، وارتباط أسعاره بعوامل عدة، أبرزها العرض والطلب، وأسعار الفائدة، وتحركات الدولار الأمريكي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.