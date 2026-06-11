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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلامي : العمل عن بُعد فرصة ذهبية لدعم استقرار الأسرة

العمل عن بُعد
العمل عن بُعد
رحمة سمير

أكد الإعلامي شادي محمد أن التطور التكنولوجي وظهور أنظمة العمل عن بُعد وفّرا حلولًا عملية تساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والاستقرار الأسري، مشيرًا إلى أن هذا النمط من العمل يمنح المرأة فرصة لممارسة نشاطها المهني دون الابتعاد لفترات طويلة عن المنزل.


وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن العمل من المنزل أصبح خيارًا متاحًا في العديد من المجالات، بما يسمح للمرأة بالحفاظ على دورها داخل الأسرة وفي الوقت نفسه الاستمرار في تحقيق طموحاتها المهنية، دون أن يكون ذلك على حساب رعاية الأبناء أو متابعة شؤون المنزل.


وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عمل المرأة بحد ذاته، وإنما في كيفية إدارة الوقت وتنظيم الأولويات، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية يظل العامل الأهم في الحفاظ على استقرار الأسرة.


وأضاف شادي محمد أن العمل عن بُعد يمثل فرصة مناسبة لكثير من الأسر في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، لأنه يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري ويوفر مرونة أكبر في توزيع الوقت بين العمل والحياة الخاصة.


واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي تجربة أسرية يعتمد على التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف، مشددًا على أن الاستفادة من أنماط العمل الحديثة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم تماسك الأسرة وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الحياة المختلفة.


https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2205592053593838/ 

الأسرة العمل عن بُعد إعلامي التطور التكنولوجي الحياة المهنية

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