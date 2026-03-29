آية عبدالرحمن: أخطط لحياتي المهنية ومجال الإعلام حلم بالنسبة لى.. خاص

كشفت النائبة والإعلامية آية عبدالرحمن عن حرصها الشديد لتخطيط حياتها المهنية ولا تحب أن تترك أى شيئ للصدفة مؤكدة أنها كانت ترغب دخول مجال الإعلام منذ نعومة أظافرها.

وقالت آية عبدالرحمن فى ندوة صدى البلد: أحب التخطيط فى حياتي بوجه عام والمهني بشكل خاص حيث أفضل أن يكون هناك هدف أسعى لتحقيقه ولا أترك شيئا للظروف او الصدفة.

وأضافت آية عبدالرحمن: أن دخولي مجال الإعلام لم يكن بالصدفة وكنت أخطط له منذ طفولتي حيث كنت أشارك فى الإذاعة المدرسية وظل هذا الحلم عالقا فى ذهني حتى استطعت تحقيقه بدخولي هذا العالم عن طريق قطاع الأخبار.

وحلت النائبة والمذيعة آية عبدالرحمن ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة” والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول.

وتحدثت آية عبدالرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت آية عبدالرحمن فى حديثها الى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته.

كما كشفت آيه عبدالرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس الموقر والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول ان تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها.

وتطرقت آيه عبدالرحمن الى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

آية عبدالرحمن تحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الآخر.