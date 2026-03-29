عمرو سعد يكشف أسرار مسلسل «إفراج» مع عمرو أديب .. الليلة

يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، اليوم في حلقة خاصة النجم عمرو سعد في حوار خاص من البرنامج حول مُسلسل "إفراج" الذي عًرض عبر شاشة "MBC مصر"، خلال رمضان وحقق نجاحاً جماهيريًا كبيراً ، حيث يتحدث عن كواليس المُسلسل وعوامل النحاح المُختلفة لهذا العمل، وما هي خطواته الفنية المُقبلة.

يستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

يجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

وعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان الماضي.