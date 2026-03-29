تصدرت التريند.. رنا حسن أبو السعود تكشف مفاجأة عن أغنية والله ولعب الهوى

كشفت رنا حسن أبو السعود، عن مفاجأة في أغنية والله ولعب الهوى، للفنان أحمد عدوية، والتي لحنها والدها الراحل.

وقالت رنا حسن أبو السعود، من خلال فيديو عبر انستجرام، إن الجملة اللحنية الشهيرة «هوم تيكا تيكا هوم هوم» هي بصوت وتأليف والدها الراحل وليس أحمد عدوية.

وجاء تعليق رنا حسن أبو السعود، بعدما تصدرت أغنية والله ولعب الهوى، تريند السوشيال ميديا، وخاصة جملة «هوم تيكا تيكا هوم هوم».

حسن أبو السعود

حسن أبو السعود، هو ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وينتمي لأسرة فنية فوالده كان من أمهر عازفي آلة الكلارينيت الموسيقية وأصبح رئيساً لإذاعة ليبيا في أواخر الستينيات حيث قضى حسن طفولته، وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة 1970.

بدأ حسن أبو السعود مسيرته كعازف "أكورديون" في "فرقة صلاح عرام" الموسيقية، ثم ترك الفرقة وسافر إلى اليابان بصحبة فرقة رضا للفنون الشعبية حيث درس الموسيقى الغربية على يد مدرس ياباني.

وتجول مع فرقته في بلدان أوروبية عدة للعمل ودراسة الموسيقى الغربية، وتدرج في العمل النقابي، حتى أصبح نقيبًا للموسيقيين عام 2004.

لحّن حسن أبو السعود لمعظم مطربي الثمانينيات والتسعينيات ومنهم "هاني شاكر، محمد منير، راغب علامة، خالد عجاج، سميرة سعيد، نانسي عجرم، شيرين عبدالوهاب، وردة، أصالة".

لحّن الراحل ما يقرب من 1500 لحن ووضع الموسيقى التصويرية لنحو 85 فيلما سينمائيا ومنها (العار - حاز عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، الكيف - ونال عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، جري الوحوش، 4 في مهمة رسمية- ونال عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، بطل من ورق، شادر السمك، سلام يا صاحبي، البيضة والحجر، لن أعيش في جلباب أبي- حاز عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، نحن لا نزرع الشوك - حاز عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، مسلسل بكيزة وزغلول، حنفي الأبهة).