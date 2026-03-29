دموعه خطفت القلوب.. آية عبدالرحمن تكشف كواليس متسابق «دولة التلاوة»

كشفت النائبة والإعلامية آية عبدالرحمن عن متسابق برنامج “دولة التلاوة” الذي تعاطفت معه عند عرض البرنامج الذى حقق نجاحا كبيرا.

وقالت آية عبدالرحمن فى ندوة صدى البلد : أنني تعاطفت مع المتسابق عبدالله عبدالموجود الذى خطف الأنظار إليه فى البرنامج بصوته القوي فى تلاوة القرآن ودموعة أثرت فيه كثيرا.

وأضافت آية عبدالرحمن : البرنامج ضم مواهب كثيرة وسعدت بهم كثيرا حتى الذين خرجوا ولم يكملوا السباق حتى المرحلة الأخيرة يملكون موهبة كبيرة وهم حاليا يأمون الناس المساجد ولذلك دائما كنت أقول “لا خاسر مع القرآن”.

آية عبدالرحمن فى ضيافة صدى البلد

وحلت النائبة والمذيعة آية عبدالرحمن ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة” والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول.

وتحدثت آية عبدالرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت آية عبدالرحمن فى حديثها الى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته.

كما كشفت آيه عبدالرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس الموقر والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول ان تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها.

وتطرقت آيه عبدالرحمن الى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

آية عبدالرحمن تحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الآخر.