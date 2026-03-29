وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري في لندن

أعلنت الإعلامية فى رشا نبيل، عن وفاة نجل الإعلامى البارز محمود الوروارى، صباح اليوم الأحد.

ابن محمود الورواري

وكتبت رشا نبيل عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي x:"لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عنده بأجلٍ مُسمّى، ولا نقولُ إلّا ما يُرضى الله، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، إنّ العينَ لتدمع، وإنّ القلبَ ليحزن، وإنّا لفراقك لمحزونون.. البقاء لله وحده".

وأكملت بـ قول الله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِي﴾.

واختتمت:نعزّي أنفسنا، ونعزّي الزميل والأخ العزيز محمود الورواري في وفاة المغفور له بإذن الله نجله.

نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

نسألكم الدعاء".