تطورات الحالة الصحية لـ الفنان سامي عبد الحليم

كشفت أسرة الفنان سامي عبد الحليم تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة في المخ خلال الأيام الماضية.

وقالت أسرة سامي عبد الحليم، إنه لا يزال في العناية المركزة حتى الآن ولم تستقر حالته، وطالبوا محبيه بالدعاء له.

وكشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، عن آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى خلال الأيام الماضية.

وأكدت زوجته أن حالته ما زالت غير مستقرة بشكل كامل، حيث لا يزال يخضع للرعاية الطبية داخل غرفة العناية المركزة تحت إشراف فريق طبي متخصص، مشيرة إلى أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لمتابعة حالته بشكل مستمر.

وأوضحت أن سامي عبد الحليم تعرض لجلطة أثرت بشكل ملحوظ على قدرته على النطق والحركة، حيث تسببت في صعوبة في الكلام وعدم القدرة على المشي بصورة طبيعية حتى الآن.

وأضافت أن الحالة تحتاج إلى وقت للعلاج والتأهيل، معبرة عن أملها في تحسن حالته خلال الفترة المقبلة.

وقالت في تصريحاتها: “هو لسه في العناية المركزة، والجلطة أثرت على النطق والمشي، وإن شاء الله يكون أفضل قريب، وربنا يشفيه ويرجع لجمهوره بأقرب وقت”.

كما وجهت زوجته رسالة إلى جمهور الفنان، طالبة منهم الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدة أن الدعم النفسي والدعاء له دور كبير في تحسن حالته، خاصة في هذه المرحلة الحرجة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها ستوافي الجمهور بأي تطورات جديدة في حالته الصحية خلال الفترة المقبلة، موجهة الشكر لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان عليه.