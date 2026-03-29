حمادة صميدة يستقبل مولودته الجديدة.. تفاصيل

احتفل الفنان حمادة صميدة بمولودته الجديدة، متمنياً متمنياً من الله أن يحفظها، ونشر صورة تجمعهما سوياً.

وكتب حمادة صميدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، ربنا رزقنى ببنوته زى القمر، اللهم لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، ربنا يباركلى فيها ويحفظها".

وتابع: "اللهم بارك فيها واجعلها من حفظة كتابك ومن الصالحات، واجعلها نورًا لبيتها وسعادة لقلوبنا".

واختتم: "اللهم يا رب أعطِ كل محتاج وارزق كل من تمناها، ولا تحرم أحدًا من عطائك ورزقك، اللهم إنى دعوتك كما أمرتنا فاستجب يا رب كما وعدتنا".