قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا سيجعل العدو يندم.. وإذا وجهوا ضربة واحدة فسيتلقوا ضربات عدة
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عيد شعنينة مباركة.. المطربة يارا تحتفل بأحد السعف

أحمد إبراهيم

احتفلت المطربة اللبنانية يارا، بأحد السعف الذي يوافق اليوم 29 مارس، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على انستجرام. 

وكتبت يارا، عبر انستجرام: «هوشعنا في الأعالي مبارك الاتي باسم الرب.. أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير قبل “عيد الفصح”.. تعال يارب وكُن مَلِك على بيوتنا وعائلاتنا وأرضنا.. فيَحلُّ الحب والسلام والخلاص.. عيد شعنينة مباركة.. أحد مبارك». 

أحدث أعمال يارا

في شهر سبتمبر 2025، طرحت الفنانة اللبنانيّة يارا، ألبومها الذي يحمل اسم "تغيير الفصول"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

ويضمّ ألبوم «تغيير الفصول» لـ يارا، 12 أغنية، منها 9 باللهجة اللبنانيّة و3 باللّهجة المصريّة، تتنوع بين الرومانسيّة الكلاسيكيّة والإيقاعيّة الحيويّة.

أغاني يارا

من جهة أخرى، طرحت المطربة اللبنانية يارا أغنية جديدة "عايش فيي" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

كانت المطربة يارا طرحت أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور.

وتعاونت يارا في هذا العمل الاستثنائي مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد ، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.

المطربة يارا أعربت عن سعادتها بتقديم أغنية "أنا رحت منك"، مؤكدة شعورها بالفخر بهذا العمل الذي كتبه الشاعر المبدع حسين السيد، ولحنه الموسيقار طلال.

كما أعربت عن أملها بتكرار تجربة تقديم أعمال موسيقية طربية في المستقبل، لحرصها الدائم على تقديم فن طربي متميز، يعكس عشقها للفن الذي تعتبره الحياة بالنسبة لها.

المطربة اللبنانية يارا

يارا اسمها الحقيقي "كارلا نزيه البرقاشي" وهي لبنانية الأصل، لأسرة من أب يدعى نزيه وأم تدعي رولا ، ولها وأخت تكبرها وأخ اسمه ملحم .

يارا من منطقة تسمى دير الأحمر في البقاع، وقد بدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من طارق أبو جودة الذي قدمها للجمهور، واختار لها اسمها الفني (يارا)، وقد ظهرت في برنامج العراب مع طارق أبو جودة.

وفي سنة 1998 اشتركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال بإسمها الحقيقي كارلا، وفازت بالكأس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد