هل تعلم لماذا سمي الـ فيشر الخاص بالحائط بهذا الاسم؟

يعد المخترع الألماني أرتور فيشر واحدًا من أبرز العقول الهندسية في القرن العشرين، حيث اشتهر بابتكاره الشهير “الفيشر”، وهو القطعة البلاستيكية الصغيرة التي تستخدم لتثبيت المسامير داخل الجدران بشكل آمن.

وتم تطوير هذا الابتكار عام 1958، وأصبح لاحقًا جزءًا أساسيًا في أعمال البناء والتشطيبات حول العالم، نظرًا لقدرته على تثبيت الأجسام الثقيلة في الحوائط الخرسانية والطوب بطريقة بسيطة وفعالة.

لم يتوقف إبداع فيشر عند هذا الاختراع فقط، بل امتد ليشمل عشرات الابتكارات في مجالات متعددة، من بينها تطوير تقنيات في التصوير الفوتوغرافي، حيث يُنسب إليه ابتكار آلية تزامن الفلاش مع التقاط الصورة، وهو ما ساهم في تحسين جودة التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة خلال تلك الفترة.

إرث ضخم من الابتكارات

يمتلك أرتور فيشر سجلًا استثنائيًا في عالم الاختراعات، إذ حصل على ما يقرب من 1100 براءة اختراع خلال حياته، وهو رقم يفوق ما ينسب للمخترع الشهير توماس إيدسون من حيث العدد الإجمالي للبراءات، والذي يقدر بحوالي 1000 تقريبًا. هذا الإنجاز جعل فيشر واحدًا من أكثر المخترعين إنتاجًا في التاريخ الحديث، خصوصًا في مجالات الهندسة والميكانيكا والأدوات الصناعية.

وقد عرف فيشر بنهجه العملي في الابتكار، حيث كان يركز على حلول بسيطة لمشكلات يومية معقدة، وهو ما جعل اختراعاته تنتشر بسرعة في الأسواق وتستخدم على نطاق واسع في المنازل والمشروعات الصناعية.

تأثير اختراعه على الحياة اليومية

اختراع “الفيشر” يعتبر من الابتكارات التي غيرت طريقة تثبيت الأشياء داخل الجدران بشكل جذري. قبل هذا الابتكار، كان تثبيت المسامير في الجدران الخرسانية أمرًا صعبًا وغير آمن في كثير من الأحيان، لكن بفضل التصميم الذكي للقطعة البلاستيكية، أصبح بالإمكان توزيع الضغط داخل الجدار بشكل يمنع سقوط المسامير أو تلف الجدران.

ومع مرور الوقت، أصبحت هذه الفكرة البسيطة جزءًا لا يتجزأ من أعمال البناء في مختلف أنحاء العالم، إلى درجة أن اسم “فيشر” نفسه أصبح يستخدم أحيانًا للإشارة إلى هذا النوع من المثبتات، بغض النظر عن الشركة المصنعة.

وتوفي أرتور فيشر عام 2016، لكنه ترك وراءه إرثًا علميًا وصناعيًا هائلًا ما زال يؤثر في حياتنا اليومية حتى اليوم. فاختراعاته، سواء في مجال التثبيت أو التصوير أو غيرها، تعكس قدرة الابتكار البسيط على إحداث تغيير كبير ومستمر في حياة البشر.