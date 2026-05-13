لبنان: العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي تسبب في خسائر تتجاوز 56 ألف هكتار

استقبل نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وزير زراعة لبنان نزار هاني، حيث جرى بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية في ظل مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان، وانعكاسات ذلك على المزارعين والقطاع الزراعي.

وخلال اللقاء، أطلع الوزير هاني، الرئيس بري، على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وما تسببت به من تداعيات مباشرة على الاقتصاد اللبناني والإنتاج الزراعي في مختلف المناطق.

وأشار هاني إلى أن المساحات المتضررة بلغت نحو 22.5 في المئة، بما يعادل 56 ألفاً و264 هكتاراً، توزعت بين أضرار أصابت كروم الزيتون وأشجار الفاكهة وزراعة التبغ وبساتين الحمضيات والموز، إضافة إلى الزراعات المحمية والمساحات الحرجية.

ويواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والمناطق الحدودية إلحاق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي، الذي يشكل أحد أبرز ركائز الاقتصاد المحلي ومصدر رزق لآلاف العائلات اللبنانية.

وتأتي زيارة وزير الزراعة في إطار متابعة التداعيات الميدانية والاقتصادية المتزايدة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الزراعية والغذائية.

وتكشف الأرقام التي عرضها وزير الزراعة حجم الضرر الذي أصاب الأراضي الزراعية حيث طالت الاعتداءات محاصيل استراتيجية يعتمد عليها السوق المحلي والتصدير، وفي مقدمها الزيتون والحمضيات والموز والتبغ، فضلاً عن الأضرار التي أصابت البيوت الزراعية المحمية.

ويرى مراقبون أن استمرار الاعتداءات يهدد الموسم الزراعي الحالي ويزيد من الأعباء على المزارعين، في وقت يعاني فيه لبنان أصلاً من أزمات اقتصادية ومالية حادة. كما أن تضرر المساحات الخضراء يفاقم المخاطر البيئية ويؤثر على التنوع الطبيعي في المناطق الجنوبية.

وتترافق هذه الخسائر مع مطالبات متزايدة بضرورة توفير دعم عاجل للمزارعين وتعويض المتضررين، إلى جانب إطلاق خطط إنقاذ للقطاع الزراعي بهدف الحد من تداعيات العدوان والحفاظ على الأمن الغذائي اللبناني.