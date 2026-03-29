تكريم هشام ماجد في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن تكريم الفنان هشام ماجد، في حفل ختام دورته الخامسة التي تنطلق يوم الجمعة الموافق 17 أبريل المقبل، على مسرح كولفر في ولاية لوس أنجلوس بالقرب من استوديوهات هوليوود الشهيرة في ولاية كاليفورنيا.

ومنحت إدارة مهرجان هوليوود للفيلم العربي، جائزة التميز الفني للفنان هشام ماجد، وسيكون فيلم برشامة هو الفيلم الختامي للدورة، وستعقد ندوة نقاشية لأبطال الفيلم.

أبطال فيلم برشامة

برشامة إخراج خالد دياب وتأليفه بالاشتراك مع شقيقته شيرين دياب واحمد الزغبي و إنتاج احمد الدسوقي - سكاي ليميت- وفيلم سكوير .

و بطولة كل من هشام ماجد و مصطفى غريب و حاتم صلاح وباسم سمرة وفدوى عابد و كمال ابو رية و عارفة عبد الرسول ووليد فواز وفاتن سعيد وميشيل ميلاد و محمد ابو داوود و بدأ عرضه تجاريا يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث فيلم «برشامة» في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.