الذهب في الصاغة.. تفاصيل سعر المعدن الأصفر اليوم

شهد سعر المشغولات الذهبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12-6-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر جرام الذهب دون تغيير داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات الذهب الأصفر يملأ الصوامع.. الغربية تتجاوز 210 آلاف طن قمح وسط انتظام عمليات التوريد ومتابعة ميدانية مستمرة

تحرك أسبوعي

خلال الأسبوع الجاري فقد سعر جرام الذهب 420 جنيها من قيمته متأثرا بالتداعيات العالمية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6065 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6931 جنيها للشراء و 6868 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6353 جنيها للشراء و 6296 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6065 جنيها للشراء و6010 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5198 جنيها للشراء و5151 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 48.52 ألف جنيه للشراء و48.08 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4073 دولار للشراء و 4073 دولار للبيع.ر