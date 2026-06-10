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كيفية استخراج رخصة قيادة بالشروط الجديدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية استخراج رخصة قيادة بالشروط الجديدة

استخراج رخصة القيادة
استخراج رخصة القيادة
محمد غالي

يشهد استخراج رخصة القيادة لأول مرة اهتماما متزايدا من المواطنين الراغبين في الحصول على الرخصة بشكل قانوني، وذلك بعد وضع شروط جديده، سواء لتسهيل التنقل اليومي أو تلبية متطلبات العمل، بالتزامن مع استمرار وزارة الداخلية في تطوير الخدمات المرورية وتبسيط الإجراءات داخل وحدات المرور المختلفة.

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة قيادة لأول مرة 2026

حددت الإدارة العامة للمرور عددا من الشروط الأساسية لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة، أبرزها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.
أن يكون مصري الجنسية.
التمتع باللياقة الطبية اللازمة للقيادة.
اجتياز الاختبارات النظرية والعملية المقررة.
أن يكون محل الإقامة تابعا لدائرة وحدة المرور المختصة.

استخراج رخصة القيادة

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

يتعين على المتقدم تقديم المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي سارية.

فحص امني.
شهادة المؤهل الدراسي أو صورة منها، أو إفادة قيد للطلاب.
نموذج 256 مرور الخاص بطلب استخراج الرخصة.
4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.
شهادة كشف طبي معتمدة تشمل فحص الباطنة والنظر.
شهادة براءة ذمة مرورية.
ما يثبت الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، إن تطلب الأمر.
سداد الرسوم المقررة قانونا.

وأكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة أن يكون محل إقامة المتقدم تابعًا لدائرة وحدة المرور التي يتم التقديم بها، مع تقديم ما يثبت الاشتراك في التأمينات، واستيفاء جميع النماذج الخاصة بالاختبارات النظرية والعملية، لضمان استكمال إجراءات استخراج الرخصة دون معوقات.

استخراج رخصة القيادة

خطوات استخراج رخصة القيادة

تبدأ إجراءات استخراج الرخصة بتقديم الطلب داخل وحدة المرور المختصة، ثم استكمال الملف والمستندات المطلوبة، والخضوع للكشف الطبي، يلي ذلك أداء الاختبار النظري الخاص بقواعد وآداب المرور، ثم الاختبار العملي لقياس مهارات القيادة.

وبعد اجتياز جميع الاختبارات وسداد الرسوم المقررة، يتم إصدار رخصة القيادة رسميا للمتقدم.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور أهمية استيفاء جميع المستندات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات المقدمة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات واستخراج الرخصة دون تأخير أو معوقات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة الخدمات المرورية وتيسير حصول المواطنين على رخص القيادة بشكل أكثر سرعة وكفاءة، بما يسهم في تعزيز الالتزام بقواعد المرور ورفع مستويات السلامة على الطرق، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.

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