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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | تحذير خطير من احتراق المركبات الكهربائية .. أرخص زيرو في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

بـ60 ألف فقط.. أرخص سيارة سيدان في السعودية

​في ظل تزايد البحث عن خيارات اقتصادية وعملية، تشهد الأسواق السعودية طرح إحدى أرخص السيارات من فئة السيدان بسعر تنافسي للغاية يبدأ من 60 ألف ريال فقط. المركبة توفر توازنًا ممتازًا بين السعر والمواصفات الأساسية، مما يجعلها الخيار الأول للشباب والعائلات الصغيرة التي تبحث عن وسيلة تنقل يومية موفرة في استهلاك الوقود وبأقل تكلفة تشغيلية ممكنة.

سعرها 11.5 مليون دولار.. لغز السرقة يطارد سيارة كوينجسيج الخارقة

​تسيطر حالة من الغموض والتحقيقات المكثفة على الأوساط الرياضية الفاخرة بعد تعرض سيارة كوينجسيج خارقة ونادرة، تقدر قيمتها بنحو 11.5 مليون دولار، لحادثة سرقة غامضة. الواقعة أثارت دهشة الخبراء نظراً للأنظمة الأمنية فائقة التعقيد التي تمتلكها هذه الفئة من السيارات الحصرية، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول هوية وكفاءة الجهة المنفذة لهذه العملية الجريئة.

تسلا تطيح بـ ميتسوبيشي من عرش السيارات الأطول عمرًا

في تحول تاريخي يثبت كفاءة المحركات الكهربائية، تمكنت شركة تسلا من التفوق في تقارير الاعتمادية وطول العمر الافتراضي للمركبات. هذا التفوق التقني أزاح أسماء عريقة من الصدارة، مما يعكس المدى المتقدم الذي وصلت إليه تكنولوجيا البطاريات وأنظمة القيادة الذكية في الحفاظ على كفاءة السيارة التشغيلية وعمرها الافتراضي لسنوات طويلة مقارنة بالطرازات التقليدية.

صدمة لعشاقها.. رام 1500 بين الأقل موثوقية في الأسواق

​تلقى محبو الشاحنات القوية صدمة غير متوقعة بعد صدور تقارير الجودة الأخيرة، والتي صنفت شاحنة رام 1500 الشهيرة ضمن قائمة المركبات الأقل موثوقية في الأسواق لهذا العام. التقرير استند إلى شكاوى متعددة تتعلق بأعطال متكررة في الأنظمة الإلكترونية وبعض المكونات الميكانيكية، مما يضع ضغوطًا جديدة على الشركة المصنعة لمعالجة هذه العيوب سريعًا.

تحذير خطير.. حرائق السيارات الكهربائية تعاود الاشتعال رغم إطفائها

أصدرت جهات السلامة ومكافحة الحرائق تحذيرًا تقنيًا شديد الخطورة يتعلق بطبيعة التعامل مع حوادث المركبات الكهربائية. وأوضحت التقارير الفنية أن بطاريات الليثيوم-أيون المتطورة تمتلك خاصية كيميائية معقدة قد تؤدي إلى إعادة اشتعال النيران تلقائيًا وبشكل مفاجئ حتى بعد نجاح رجال الإطفاء في إخمادها بالكامل، مما يتطلب بروتوكولات تعامل خاصة وممتدة لضمان السيطرة التامة.

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