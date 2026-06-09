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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ60 ألف ريال .. أرخص سيارة سيدان في السعودية

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
عزة عاطف

تتربع سيارة شيري أريزو 5 برو موديل 2026 على عرش السيارات الاقتصادية الأكثر ملاءمة للميزانيات المحدودة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم توليفة مثالية تجمع بين السعر التنافسي والمظهر العصري. 

تستهدف هذه السيارة فئة الشباب والعائلات الصغيرة التي تبحث عن وسيلة تنقل يومية عملية وموفرة في استهلاك الوقود دون المساومة على التصميم الحديث أو وسائل الراحة الأساسية. وتأتي السيارة بتصميم خارجي أنيق يتسم بالديناميكية مع شبك أمامي مطعم بالكروم يحمل الهوية البصرية المتطورة لعلامة شيري، إلى جانب إضاءة نهارية بتقنية ليد تمنحها مظهرًا متميزًا على الطريق.

الأداء والمواصفات الفنية لمنظومة الحركة

تعتمد السيارة في حركتها على محرك عملي واقتصادي يتكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر وهو ما يعادل 1500 سي سي. 

ينتج هذا المحرك قوة حصانية تبلغ 113 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 141 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من نوع سي في تي والذي يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية بسلاسة فائقة، مما يضمن تسارعًا ناعمًا داخل المدن ويساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة استهلاك الوقود لتصل إلى 18.1 كيلومتر لكل لتر واحد من البنزين، مما يجعلها من السيارات الأعلى تصنيفًا في كفاءة الطاقة.

التصميم الداخلي والتقنيات التكنولوجية في المقصورة

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة شيري أريزو 5 برو بمساحة رحبة تتسع لخمسة ركاب براحة تامة مع مقاعد مكسوة بالجلد أو القماش عالي الجودة بحسب الفئة المتاحة. 

وتضم لوحة القيادة شاشة عرض وسطية تعمل باللمس وتدعم نظم تشغيل الهواتف الذكية مثل أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام توصيل البلوتوث ومنافذ يو إس بي متعددة. 

ويتحكم السائق في هذه الأنظمة عبر عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح له توجيه النظام الصوتي النقي المكون من 4 سماعات، مع وجود نظام تكييف هواء قوي مزود بفتحات تهوية خلفية لضمان توزيع البرودة بفاعلية في الأجواء الحارة.

أنظمة الأمان والسلامة ومساعدة السائق

توفر السيارة حزمة متكاملة من وسائل الأمان النشطة واللحظية لحماية الركاب في مختلف ظروف القيادة. تشمل هذه المنظومة الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة ونظام الفرامل المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح على العجلات. 

كما تحتوي السيارة على نظام التحكم الإلكتروني في الثبات لضمان توازن الهيكل عند المنعطفات، إلى جانب نظام مراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية متصلة بكاميرا الرؤية الخلفية لتسهيل عملية إيقاف السيارة في الأماكن الضيقة.

أسعار شيري أريزو 5 برو 2026 في السعودية

تبدأ الأسعار الرسمية لسيارة شيري أريزو 5 برو موديل 2026 في صالات العرض السعودية من 40,825 ريال سعودي للفئة الأساسية، وتتدرج الأسعار لتصل إلى 48,875 ريال سعودي للفئة الأعلى تجهيزًا. 

وتشمل هذه الأسعار قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة، مما يجعل السيارة خيارًا ذكيًا يقع تمامًا تحت سقف ميزانية 60 ألف ريال سعودي ويوفر للمشتري هامشًا ماليًا ممتازًا لتغطية مصاريف التأمين والترخيص.

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