تطبيق القانون بكل حسم.. محافظ أسوان يرصد مخالفة بناء بدون ترخيص وإشغال رصيف للمشاة بطريق السادات

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدداً من المخالفات بطريق السادات ، وذلك فى إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى وتطبيق القانون على الجميع .

ولاحظ المحافظ خلال جولته اليوم ، قيام أحد أصحاب العمارات السكنية ببناء دور علوى مخالف دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ، بالمخالفة للإشتراطات المنظمة لأعمال البناء .

كما رصد المحافظ تواجد إحدى سيارات النقل بشكل مخالف أعلى الرصيف المخصص للمشاة، واستخدامها فى تشوين الأخشاب، الأمر الذى تسبب فى إعاقة حركة المواطنين وتشويه المظهر العام للمنطقة.

توجيهات فورية لإزالة المخالفات

وعلى الفور وجه المهندس عمرو لاشين مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بسرعة وقف أعمال البناء المخالف وإزالة الشدة الخشبية الخاصة بالدور المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب العقار وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

إجراءات قانونية تجاه المخالفين

كما كلف المحافظ إدارة المرور بالتحفظ على سيارة النقل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها ، لردع أى ممارسات تتسبب فى إشغال الأرصفة أو التعدى على حقوق المشاة.

وأكد محافظ أسوان على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لرصد أى مخالفات والتعامل الفورى معها، مشدداً على عدم التهاون فى تطبيق القانون حفاظاً على الانضباط العام والوجه الحضارى للمحافظة .

وتعكس المتابعة الميدانية لمحافظ أسوان حرص الأجهزة التنفيذية على التصدى الفورى لمخالفات البناء والإشغالات بالشوارع ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ، بما يسهم فى تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضارى وحقوق المواطنين.