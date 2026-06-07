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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة أسوان يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة الفتيات ..صور

الشهادة الثانوية الأزهرية
الشهادة الثانوية الأزهرية
محمد عبد الفتاح

تفقد فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، وأحمد شحاته، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد فتيات أسوان لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي التى انطلقت اليوم الأحد ٢٠٢٦/٦/٧ ، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٧/٩ .

وخلال تفقده اللجان اطمأن فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، على توفير المناخ المناسب للطلاب، والالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن حسن سير الامتحانات وانتظامها.

الشهادة الثانوية الأزهرية

وتم التأكيد على أن غرفة عمليات المنطقة على تواصل مستمر بجميع اللجان للوقوف على أى مشكلة وحلها بشكل فوري.

كما حرص فضيلته على متابعة سير العمل بمركز توزيع الأسئلة بأسوان، للاطمئنان على انتظام عملية تسليم مظاريف الأسئلة في المواعيد المقررة، ومشدداً على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة.

وأدى اليوم طلاب القسم الأدبي الامتحان فى مادتي القرآن الكريم والحديث.

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