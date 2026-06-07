محافظ أسوان ينعى إدارى بالتربية والتعليم لوفاته أثناء تأدية عمله

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ببالغ الحزن والآسى ، السيد على بغدادى على إدارى بقسم الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم، والذى وافته المنية أثناء تأدية عمله أثر تعرضه لأزمة قليية مفاجئة.

وكان قد تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية ، إلا أنه فارق الحياة.

وفاة

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريمة ، ولمديرية التربية والتعليم ، وجميع زملائه الذين فقدوا نموذجاً يحتذى به فى الإجتهاد والإلتزام والأخلاق الرفيعة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والتعليمية تشاطر أسرة التعليم هذا المصاب الجلل ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .