استشاري مناعة تكشف الكمية الآمنة لتناول المانجو.. وتحسم الجدل لمرضى السكري

أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، أن المانجو من الفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية، لكنها شددت على ضرورة الاعتدال في تناولها لتجنب أضرار الإفراط، خاصة لمرضى السكري.

الكمية المناسبة يوميًا

أوضحت أن الكمية الصحية لتناول المانجو تتراوح بين ثمرة واحدة إلى ثمرتين يوميًا كحد أقصى، مؤكدة أن الاعتدال هو المفتاح للاستفادة من فوائدها.

المانجو الخضراء أفضل

أشارت إلى أن المانجو الخضراء تُعد الخيار الأفضل، لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الألياف وأقل في السكريات مقارنة بالثمار شديدة النضج.

تحذير من مانجو «الفص»

لفتت إلى أن صنف "الفص" رغم صغر حجمه، يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات، لذا يجب عدم الإفراط في تناوله.

هل تناسب مرضى السكري؟

أكدت أن مريض السكري يمكنه تناول ثمرة مانجو متوسطة الحجم بعد استشارة الطبيب، ويفضل أن تكون خضراء، مع شرب كوب من الماء بعدها للاستفادة من الألياف.

العصير أم الثمرة؟

أوضحت أن تناول المانجو طازجة أفضل من العصير، لأن العصر يقلل الاستفادة من الألياف وقد يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الثمار دون الانتباه.

واختتمت استشاري المناعة حديثها بالتأكيد على أن المانجو فاكهة مفيدة وغنية بالعناصر الغذائية، لكن تحقيق أقصى استفادة منها يعتمد على الاعتدال في تناولها واختيار الطريقة الصحية لاستهلاكها.