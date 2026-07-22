قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: رسائل محفزة لدعم المصدرين و 48 مليارًا مخصصات بالموازنة
6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين
رئيس النواب: ثورة 23 يوليو يوم مجيد شكّل وجدانًا جديدًا ومنعطفًا تاريخيًا في مسيرة الوطن
نيفين منصور: صرف 12.6 مليار جنيه بمخصصات بالموازنة لدعم 2500 شركة مصدرة
وعاظ الأزهر ينتشرون على المقاهي ومراكز الشباب في قوافل لتصحيح المفاهيم المغلوطة.. صور
أطول جوازة استمرت 4 سنوات.. عمر خيرت يكشف عدد زيجاته
جيش الاحتلال: لا شظايا داخل إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي على العقبة
وزير الكهرباء: استمرار خطة دعم وتقوية الشبكة القومية لمواكبة الزيادة فى الطلب
رسالة ثقة جديدة.. وزير الصناعة يشهد دخول السيارات الأمريكية إلى السوق المحلي
بقوة 4.6 ريختر.. هزة أرضية تضرب مدينة كوريلسك الروسية
البترول تعلن كشفًا جديدًا للغاز في الصحراء الغربية وإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميًا
مع بدء الانسحاب الإسرائيلي.. رسالة هامة من رئيس الحكومة اللبنانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري مناعة تحذر من الإفراط في عصير المانجو وتفضل تناولها ثمرة طازجة

المانجو
المانجو
البهى عمرو

أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، أن المانجو تُعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ تحتوي على الألياف وفيتاميني A وC، إلى جانب عدد من الأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، ما يجعلها من الفواكه المفيدة لدعم المناعة وصحة الجسم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن فوائد المانجو لا تعني الإفراط في تناولها، موضحة أن الاعتدال هو الأساس للحصول على فوائدها الصحية دون التعرض لأضرارها.

وأوضحت أن الكمية المناسبة لتناول المانجو تتراوح بين ثمرة واحدة إلى ثمرتين يوميًا كحد أقصى، لافتة إلى أن المانجو الخضراء تُعد الخيار الأفضل؛ لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الألياف ونسبة أقل من السكريات مقارنة بالثمار شديدة النضج.

وأضافت أن صنف "الفص" رغم صغر حجمه، فإنه يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات، لذلك يجب عدم الإفراط في تناوله.

وقالت  إن مريض السكري يمكنه تناول ثمرة مانجو متوسطة الحجم بعد استشارة الطبيب المعالج، ويفضل أن تكون خضراء، مع شرب كوب من الماء بعدها للاستفادة من الألياف الموجودة بها.

وأشارت إلى أن تحويل المانجو إلى عصير يقلل من الاستفادة الكاملة من الألياف، كما قد يؤدي إلى تناول كمية أكبر من الثمار دون الانتباه، لذلك فإن تناولها طازجة هو الأفضل للحصول على الفيتامينات ومضادات الأكسدة بصورة كاملة، مع إمكانية شرب العصير الطازج من حين لآخر باعتدال.

المناعة المانجو صحة الجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

محمد صلاح

أسطورة تركيا يتحدّث عن انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش .. ويؤكد: سيصبح قائد الفريق

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الشامل بميدان سندوب

صورة أرشيفية

مصرع طفلة غرقًا في بحر فاقوس بعد انزلاقها أثناء مشاهدة الأطفال

جثة صورة أرشيفية

مصرع طفل إثر انهيار سور قديم بإحدى قرى مطاي بالمنيا

بالصور

تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

تشجير
تشجير
تشجير

بخطوات سهلة .. طريقة عمل الجبن من اللبن الرايب في المنزل

طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد