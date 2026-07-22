استشاري مناعة تحذر من الإفراط في عصير المانجو وتفضل تناولها ثمرة طازجة

أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، أن المانجو تُعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ تحتوي على الألياف وفيتاميني A وC، إلى جانب عدد من الأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، ما يجعلها من الفواكه المفيدة لدعم المناعة وصحة الجسم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن فوائد المانجو لا تعني الإفراط في تناولها، موضحة أن الاعتدال هو الأساس للحصول على فوائدها الصحية دون التعرض لأضرارها.

وأوضحت أن الكمية المناسبة لتناول المانجو تتراوح بين ثمرة واحدة إلى ثمرتين يوميًا كحد أقصى، لافتة إلى أن المانجو الخضراء تُعد الخيار الأفضل؛ لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الألياف ونسبة أقل من السكريات مقارنة بالثمار شديدة النضج.

وأضافت أن صنف "الفص" رغم صغر حجمه، فإنه يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات، لذلك يجب عدم الإفراط في تناوله.

وقالت إن مريض السكري يمكنه تناول ثمرة مانجو متوسطة الحجم بعد استشارة الطبيب المعالج، ويفضل أن تكون خضراء، مع شرب كوب من الماء بعدها للاستفادة من الألياف الموجودة بها.

وأشارت إلى أن تحويل المانجو إلى عصير يقلل من الاستفادة الكاملة من الألياف، كما قد يؤدي إلى تناول كمية أكبر من الثمار دون الانتباه، لذلك فإن تناولها طازجة هو الأفضل للحصول على الفيتامينات ومضادات الأكسدة بصورة كاملة، مع إمكانية شرب العصير الطازج من حين لآخر باعتدال.