14 ألف جنيه شهريًا.. الدسوقي رشدي يضع تقديرا للحد الأدنى لمعيشة أسرة مصرية من 4 أفراد

انتقد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية، متسائلًا عن كيفية تدبير المواطنين احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن أسرة مكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى نحو 13.8 ألف جنيه شهريًا لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

«الناس في مصر عايشة إزاي؟»

تساءل رشدي خلال تقديمه برنامج «اليوم هنا القاهرة»: «الناس في مصر عايشة إزاي؟ البيوت مفتوحة إزاي؟ الناس بتاكل إيه وإزاي وبكام؟»، مؤكدًا أن ملايين الأسر تواجه أعباء معيشية متزايدة.

13.8 ألف جنيه للحد الأدنى من الاحتياجات

وأوضح أن البرنامج استعان بمتخصصين في التغذية والصحة لتقدير الاحتياجات الأساسية لأسرة من 4 أفراد، ليصل إجمالي الحد الأدنى للإنفاق الشهري إلى 13 ألفًا و841 جنيهًا، شاملاً الغذاء، والإيجار، وفواتير المرافق، والمواصلات، والمنظفات.

الحسبة لا تشمل العلاج أو التعليم

وأشار إلى أن التقديرات لم تتضمن أي نفقات للعلاج أو التعليم أو الملابس أو الأعطال المنزلية أو الأقساط أو خدمات الإنترنت، مؤكدًا أنها تمثل «أقل أقل القليل» من متطلبات الحياة.

قصة سيدة مريضة بالسرطان

وكشف أن إعداد هذه الحسبة جاء بعد استضافة سيدة مصابة بالسرطان، يعاني زوجها أيضًا من المرض، وتعتمد الأسرة على معاش لا يتجاوز 3 آلاف جنيه مع دعم «تكافل وكرامة»، قبل حذفها من بطاقة التموين، مضيفًا أنها قالت: «أنا رُعبي كل لما قزازة الزيت تخلص».

رسالة للحكومة

ودعا رشدي الحكومة إلى مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين عند التعامل مع ملفات مثل بطاقات التموين والعدادات الكودية والمعاشات ومستحقات الفلاحين، متسائلًا عن تأثير نقص التغذية على مستقبل الأطفال وقدرتهم الإنتاجية.