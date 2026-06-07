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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية .. شاهد

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام العملية الإمتحانية والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الإمتحانات فى سهولة ويسر .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 (عام – لغات – رياضى – خاص – دمج) .

تفقد لجان التعليم العام والتربية الخاصة
وشملت الجولة لجان مدارس التربية الخاصة للصم والبكم بطريق السادات ، والتى تضم 18 طالب من الصم و7 طلاب من المكفوفين ، بالإضافة إلى مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين التى تضم 10 لجان بإجمالى 198 طالب ، والفصول الإعدادية الملحقة بواقع 26 لجنة تضم 522 طالب وطالبة من طلاب المدرسة ، وأيضاً مدرستى سانت تريزا وعبد الحميد عبد الغفور ، وذلك ضمن إجمالى 216 لجنة إمتحانية على مستوى المحافظة تضم 30 ألف و213 طالب وطالبة، وتجرى الإمتحانات خلال الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجارى.

الإطمئنان على مستوى الإمتحانات
وخلال جولته، التى رافقه فيها الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التعليمية ، حرص المحافظ على الإستماع إلى آراء الطلاب حول مستوى الإمتحانات بنظام "البوكليت" فى المواد الأساسية ، والتأكد من مناسبة الأسئلة لمستوى الطلاب ، حيث أكد الطلاب أن الإمتحانات جاءت من ضمن المقرر ووفقاً للنماذج التى تستخدمها الوزارة .

التشديد على الإنضباط ومنع الغش


ووجه المهندس عمرو لاشين بضرورة الإلتزام الكامل بضوابط العملية الإمتحانية ، والتشديد على منع أى حالات للغش ، مع توفير بيئة مناسبة داخل اللجان من خلال التهوية الجيدة حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية .

رفع كفاءة الخدمات داخل اللجان
كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط المدارس واللجان الإمتحانية ، مع تواجد الزائرة الصحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة طوال فترة الإمتحانات .

رسالة طمأنة لأولياء الأمور
وأكد محافظ أسوان أن الإمتحانات تسير بشكل منتظم ، وأن الأسئلة جاءت فى المستوى المناسب للطلاب ، ولم يتم تلقى أى شكاوى بشأن سير الإمتحانات أو مستوى الأسئلة حتى الآن .

غرف عمليات ومتابعة مستمرة
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تجهيز اللجان والأوراق الإدارية اللازمة ، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير الإمتحانات والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو شكاوى .

تجهيز أعمال التصحيح والرصد
يتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات بما يضمن تنفيذ أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بدقة وسرعة، مع توفير المناخ المناسب للعاملين فى أعمال الكنترول والتصحيح .


تعكس الجولات الميدانية لمحافظ أسوان حرص الأجهزة التنفيذية والتعليمية على متابعة سير إمتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة ، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن إنتظام العملية الإمتحانية وتحقيق أعلى درجات الإنضباط والشفافية والدقة فى أعمال الإمتحانات والتصحيح.

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