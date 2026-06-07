محافظ أسوان يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة المسلة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط الحريق لمياه الشرب قطر 3 بوصة الخاص بمنطقة المسلة الناقصة ، وذلك لضمان سرعة إعادة الخدمة وتقليل أى تأثيرات على المواطنين .

متابعة ميدانية لأعمال الإصلاح

وخلال المتابعة ، إطمأن المحافظ على سير أعمال الإصلاح والصيانة الجارية بالموقع ، مشدداً على أهمية الانتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة لضمان استدامة الخدمة وعدم تكرار الأعطال .

توجيهات بسرعة تغيير الماسورة المتضررة

ووجه المهندس عمرو لاشين مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة تغيير الماسورة التى تعرضت للكسر ، مع تكثيف جهود فرق العمل للانتهاء من الإصلاحات خلال فترة وجيزة ، بما يسهم فى إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة ، مع وضع العلامات الإرشادية والحواجز حول أعما الحفر .

جهود متنوعة

توفير بدائل مؤقتة للمواطنين

كما كلف المحافظ بتوفير فناطيس مياه الشرب للمناطق المحيطة بموقع الكسر لتلبية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بصورة منتظمة .

إستمرار المتابعة حتى انتهاء الأعمال

وأكد محافظ أسوان على إستمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح حتى الانتهاء منها بالكامل ، موجهاً بضرورة الاستجابة السريعة لأى أعطال طارئة بشبكات المياه حفاظاً على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين .

الخلاصة :

تعكس المتابعة المباشرة لمحافظ أسوان لأعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب بمنطقة المسلة الناقصة حرص الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة ، وتوفير البدائل اللازمة للمواطنين ، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية وتقليل أى تأثيرات ناتجة عن أعمال الصيانة والإصلاح.